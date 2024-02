Tierisch süßer Valentinstag für Lindsey Vonn!

Insgesamt hat Vonn drei Hunde: Leo (ein Boxer), Jade (eine Malinois-Hündin) und Lucy (eine King-Charles-Spaniel-Hündin). Anfang 2022 hatte die US-Amerikanerin um den achtjährigen Bear getrauert, der an einem Tumor verstorben war. Auch er fand in Vonns Posting Platz. „Wir vermissen dich“, so die 39-Jährige.