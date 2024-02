Wie Stammtische gegen Gewalt helfen sollen

Das Gewaltschutzprojekt soll auf das Bundesland ausgerollt werden. Der Landtag beschloss einstimmig, heuer drei Orte zu „SToP“-Gemeinden zu ernennen. Oberndorf springt am Donnerstag als erste Gemeinde auf und sendet an die Landespolitik sein Ansinnen, an dem Projekt teilzunehmen. „Wir bewerben uns bei der zuständigen Landesrätin Daniela Gutschi“, schildert Ortschef Georg Djundja.