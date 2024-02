„Gemma!“ Danso ist heiß auf Gregoritsch

Die aktuelle Form spricht aber für Lens. Zuletzt gab es in der Ligue 1 drei Siege in Folge, stieß man auf Platz sechs vor, nur vier Punkte hinter dem Zweiten Nizza. „Wir haben uns stabilisiert, gefunden, sind jetzt im Fluss“, so der Abwehrchef. Während Freiburg ohne den verletzten Philipp Lienhart in der Bundesliga zuletzt dreimal verlor. Was Danso aber nicht überbewertet: „Trainer Streich hat eine spezielle Spielweise etabliert. Sie pressen gut, sind zielstrebig, eingespielt - wir müssen hoch konzentriert sein, um bestehen zu können.“ Nachsatz: „Aber wir sind zu Hause, da besonders stark.“