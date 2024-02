Brisant! Hat sich Tuchel bei Barcelona angeboten?

Aussage sorgte für Wirbel

Tuchel hatte vor wenigen Wochen mit Aussagen bei einem Fanklub-Besuch in Heidenheim über ein mögliches Auslands-Engagement für Aufsehen gesorgt. Die spanische Liga würde ihn reizen, meinte er. „Dann setzt sich der da hin und redet über Xavi, über die Nachfolge und dass er gerne mal in Barcelona oder Spanien trainieren würde. Das ist eine Frechheit“, schimpfte TV-Experte Didi Hamann daraufhin in der Talkshow „Sky90“. Kurz darauf entschuldigte sich der TV-Experte jedoch, er habe „die Aussage von Tuchel nicht richtig wiedergegeben bzw. falsch interpretiert“.