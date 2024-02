Tuchel zu Müller-Kritik: „Thomas hat den Mumm ...“

„Wenn es einer darf, dann Thomas. Das ist eine Diskrepanz, die wir wahrnehmen“, so Tuchel vor dem Spiel gegen Lazio Rom am Mittwoch. Tuchel selbst betonte nach der Pleite bis Dienstag „offline“ gewesen zu sein. Die Rede Müllers habe er deshalb nicht aktiv verfolgt. Die Botschaft sei aber richtig gewesen. Es habe eine Weile gedauert, bis sein Team im Training die richtige Energie und Leidenschaft gezeigt habe, doch das würde jetzt passen. An Spieltagen sei es dann aber oft anders.