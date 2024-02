Felix Auböck steht über 200 m Kraul im Semifinale

Nach der klar verpassten Medaille als Achter über 400 m Kraul hat Felix Auböck bei der Schwimm-WM in Doha über 200 m das Minimalziel Halbfinale erreicht. In 1:47,30 Min. qualifizierte sich der Niederösterreicher als 15. für das Semifinale am Montagabend (18.11 Uhr).