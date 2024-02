In Tirol 2023 mehr Alko-Unfälle als vor Corona

Im Vorjahr passierten in Tirol jede Woche sechs schwere Alko-Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden. Allein in den ersten drei Quartalen wurden bei Alko-Unfällen in Tirol 270 Menschen verletzt und damit um sieben Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Jahres 2019, informiert der VCÖ. Drei Menschen kamen bei Alko-Unfällen im Straßenverkehr ums Leben.