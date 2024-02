Lebensmittelvergiftung! Zwangspause für Thiem

Bublik neben Ruud kampflos im Final Four

Thiem war in dem nach speziellem Regelwerk ausgetragenen Bewerb am Freitag dem Dänen Holger Rune mit 2:3 und dem Kasachen Alexander Bublik mit 1:3 unterlegen. Das dritte Gruppenspiel gegen Ruud bestritt am Samstag statt Thiem der norwegische Ersatzmann Nicolai Budkov Kjaer.