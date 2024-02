Thiem unterliegt Rune nach Zauberschlag knapp

Der Modus

Beim UTS-Event besteht jedes von vier Vierteln aus acht Minuten Netto-Spielzeit, gezählt werden die in dieser Zeitspanne gespielten Punkte. Bei 2:2 in Sätzen gewinnt der Spieler mit zuerst zwei Punkten in Folge. Rune gelang das gegen Thiem. In Gruppe B spielen der Russe Andrej Rublew („Rublo“), der Australier Alex de Minaur („The Demon“) sowie die Franzosen Benoit Paire („The Rebel“) und Gael Monfils („La Monf“).