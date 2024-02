Mopedfahrerin (15) krachte bei Kreuzung gegen Auto

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagabend in Tirol! An einer Kreuzung in Strass im Zillertal (Bezirk Schwaz) krachte eine 15-jährige Mopedlenkerin in einen Pkw. Die Jugendliche wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, die Autofahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt.