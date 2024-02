Hund in Vorarlberg aus Dachsbau gebuddelt

So etwas erlebt man nicht alle Tage: Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr alarmiert, weil sich ein Hund in einen Dachsbau verirrt hatte. Die vierbeinige Spürnase war wohl einer unwiderstehlichen Fährte gefolgt und in den Dachsbau eingedrungen. Einmal in den engen Gängen verschwunden, konnte der Hund nicht mehr heraus.