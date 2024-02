Pistenskitour in Hochfügen: sonnig, aber fordernd

Eines gleich vorweg: Dieser Vorschlag ist nichts für Anfänger. Wir folgen jedenfalls am Ausgangspunkt bis ans Ziel der Beschilderung „Aufstiegsroute Nr. 2, Holzalm“. Zunächst geht es am linken Pistenrand zügig empor, bald wird die Piste gequert, dann leitet die Strecke am rechten Pistenrand nach oben. Gerade am Vormittag sind die Pisten derzeit pickelhart, ohne Harscheisen lebt man sehr gefährlich.