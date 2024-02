Ex-Bayern-Talent erlebte „wilde Nacht“ mit Alaba

Emghames hat den Durchbruch bei Bayern, wie so viele Talente, am Ende nicht geschafft. Und doch hat der heute 26-Jährige in München einige gute Erfahrungen gesammelt. Seine spannendste Nacht erlebte er mit David Alaba, Franck Ribery und weiteren Sport-Stars, wie er in einem Gespräch mit Bilal Kamarieh verriet: „Ich bin auch privat mit denen gewesen, hab viel erlebt. Ich gehe nicht konkret drauf ein: Aber die schlimmste Nacht hatte ich mit Ribéry, Alaba, Usain Bolt und Odell Beckham, dem Footballer. Das war die wildeste Nacht. Das war so krass“.