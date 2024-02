„PrisKilla“ als „Bringer“ | Fettnäpfchen-Treter

„PrisKilla“ als „Bringer“. Was hat er nicht alles an Zuschreibungen? „Ball der Bälle“ genauso wie „Staatsgewalze“ - so viel steht jedenfalls fest: Der Wiener Opernball ist und bleibt DAS gesellschaftliche Ereignis in unserem Land. Und findet Beachtung über die Grenzen hinaus. Deshalb widmet sich die „Krone“ heute auch auf mehreren Seiten diesem Großereignis. Und beleuchtet es auch von mehreren Seiten. „Krone“-Adabei Norman Schenz, der gefühlt schon seit Tagen befrackt durch Wien wandelt und dabei eine Exklusivnachricht nach der anderen aufschnappt freut sich etwa darüber, dass „die Stars und Sternchen wieder zurück auf den roten Teppich gefunden haben“, wie er heute schreibt. Was fehlt, und das bedauert nicht nur unsere Kolumnistin Conny Bischofberger, das sind die internationalen politischen Größen. So dreht sich einmal mehr fast alles um den einst von „Krone“-Oldie Michael Jeannée zum „Mörtel“ geadelten Alt-Baumeister Richard Lugner. Norman Schenz meint, dass Priscilla Presley (oder wie sie vom 91-jährigen Gastgeber Lugner tituliert wird: „PrisKilla“) diesmal „der Bringer“ sei. Wir werden ja heute Abend sehen, wer die Opernball-„Bringer“ sind.