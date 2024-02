Odermatt nutzt die Pause für einen seltenen Besuch

Zwischen dem letzten Rennen in Garmisch und dem kommenden Wochenende in Bansko lagen zwei Wochen Pause. Die Rennen in Chamonix waren abgesagt worden. Die rennfreie Zeit nutzte Odermatt zum Training in seiner Heimat im Schweizer Skigebiet Engelberg-Titlis, wo er seit Jahren nicht mehr zu Gast war. Auf Instagram teilt er Einblicke und spricht von guten Bedingungen.