Lächeln sorgt für Ärger: Presse zerlegt Klinsmann

Jordanien überrascht

Jordanien, die Nummer 87 der FIFA-Weltrangliste, war beim seit 1956 ausgetragenen Kontinentalturnier nie über das Viertelfinale hinaus gekommen. Der Erfolg gegen die schwachen Koreaner war verdient. Anders als in den bisherigen K.-o.-Spielen, in denen sie sich zweimal in der Nachspielzeit in die Verlängerung retten konnten, hatten Stürmerstar Son Heung-Min und Co. dieses Mal keine Antwort auf den Rückstand. Südkorea muss damit weiter auf den dritten Titelgewinn bei der kontinentalen Meisterschaft warten - und die schon vor dem Turnier geäußerte Kritik an Klinsmann wird nicht leiser.