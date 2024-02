Hartberg schlägt noch am Transfermarkt zu

In Hartberg dockte am letzten Tag vor Transferschluss noch ein Neuzugang an: Österreichs Nachwuchsteamspieler Onurhan Babuscu, der beim türkischen Süper-Lig-Klub Gaziantep kein Licht sah und im Herbst nur einen Einsatz im Cup hatte, unterschrieb für ein Jahr auf Leihbasis mit Option. Der Mittelfeldspieler aus dem Admira-Nachwuchs ist heute bereits beim Camp der Oststeirer in Slowenien eingetroffen. „Ich bin extrem glücklich und freue mich, dass es nach eineinhalb Jahren mit der Rückkehr in die Bundesliga geklappt hat“, meinte der 20-Jährige.