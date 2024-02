Am Grazer Schloßberg werden 44 Bäume gefällt

44 Bäume werden gefällt

Von Montag (19. Februar/6 Uhr) bis Mittwoch (21. Februar/17 Uhr) wird der gesamte Berg nämlich zum „forstlichem Sperrgebiet“, wie es im Beamtendeutsch heißt. 44 Bäume werden in dieser Zeit „beseitigt“. Bei 27 weiteren Bäumen muss Totholz im Kronenbereich entfernt werden. Das gesamte Areal darf in diesen drei Tagen nicht betreten werden, Auf- und Abfahrten auch für Warenlieferungen sind nicht möglich - sämtliche Einrichtungen am Schloßberg, wie Restaurants oder eben auch das Museum, sind geschlossen.