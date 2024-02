Zurück nach oben: Westwien startet Spendenaufruf

Ganz Österreich fieberte kürzlich mit unserem Handball-Nationalteam bei der Europameisterschaft in Deutschland mit. Unentschieden gegen Kroatien, Spanien und Deutschland, Sieg gegen Ungarn - die Truppe von Teamchef Aleš Pajovič schnupperte sogar am Halbfinal-Ticket. Im Abschlussranking stand ein starker achter Platz zu Buche, damit wurde die bisherige Bestleistung von der Heim-EM 2020 eingestellt. Als Draufgabe darf man sich Hoffnungen auf eine Olympia-Teilnahme machen. Dort kämpfen zwölf Teams zwischen 14. und 17. März in drei Vierergruppen um je zwei, insgesamt also sechs Tickets für Paris. Österreich trifft dabei in Pool 2 auf Gastgeber Deutschland, Kroatien und Algerien.