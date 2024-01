EM-Shootingstar Möstl wechselt nach Deutschland

Shooting-Star der EM

Der Einsergoalie Österreichs in allen sieben EM-Spielen wurde zum echten Shooting-Star. Insgesamt viermal wurde Möstl als Player of the Match ausgezeichnet. „Ab Sommer geht‘s für mich in der deutschen Bundesliga weiter und ich darf den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Ich freue mich riesig auf diese neue Herausforderung und bedanke mich gleichzeitig auch dafür, dass mich der Verein in Hard und allen voran Hards sportlicher Leiter Thomas Huemer unterstützt und in Hinblick auf den Transfer stets eine gute Zusammenarbeit angestrebt hat“, wurde Möstl zitiert.