Erst der Anfang - Handball-Boom lange nicht vorbei

Österreichs Handballer kommen aus den Schlagzeilen derzeit gar nicht mehr raus! Nach einer unglaublichen Europameisterschaft in Deutschland stand am letzten Wochenende das All Star-Game in der Südstadt am Programm. In wenigen Tagen steht bereits wieder der Profi-„Alltag“ mit der HLA-Meisterliga am Programm. Wir haben bei den beiden „Überfliegern“ Eric Damböck und Jakob Nigg im Interview nachgefragt.