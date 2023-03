Handball-Beben! Westwien stellt Spielbetrieb ein

„Aufgrund der aktuellen Entwicklungen (Corona-Nachwirkungen, Teuerungen, Sponsorenkündigungen, etc.) hat der Verein bereits im Juni 2021 Gespräche mit der Stadt Wien aufgenommen und mehrfach darauf hingewiesen, dass unter diesen Umständen Spitzen-Handball in Wien für Westwien nicht mehr möglich sein wird“, so Geschäftsführer Conny Wilczynski.