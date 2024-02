Sensationelle Hürden-Bestzeit von Diessl in Wien

Knapp am WM-Limit

Und: Mit seinen 7,66 Sekunden fehlen ihm nur noch vier Hundertstel auf die Direkt-Qualifikation für die Hallen-WM in Glasgow (1. bis 3. März). Diese 7,62 sind ihm jetzt sogar bei seinen drei weiteren Starts in Paris (11. Februar), Belgrad (13. Februar) und Linz (18. Februar) auch noch zuzutrauen.