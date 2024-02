Weltmeister Gatt/Schöpf auch im Weltcup siegreich

Nach dem ersten Lauf lagen bei der WM-Revanche noch die Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt voran, die Deutschen fuhren im finalen Durchgang dann aber in einer Kurve gleich doppelt an die Bande und wurden nur 16. Gatt/Schöpf waren als Zweite in die Entscheidung gegangen, Steu/Kindl als Dritte.