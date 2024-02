Urlauber sorgen für ein Aufblühen des Flughafens

Und die Zahlen dürften durch die Semesterferien noch einmal verbessert werden. „Die Kärntner zieht es in den Ferien nach Ägypten und auf die Kanarischen Inseln“, lautet der Tenor der heimischen Reisebüros. Das dürfte auch an den Preisen liegen. Denn eine Woche in Ägypten kostet oftmals nur sechs- bis siebenhundert Euro. Und mit dem adaptierten Fluganschluss nach Wien, sei das ganze noch attraktiver geworden.