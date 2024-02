Die nächste Saison ohne Titel für Violett

Und der violette Start ins Fußball-Frühjahr 2024 zeigte gleich wieder einmal, woran es am meisten hapert: Hinten leistet man sich Schnitzer, die „tödlich“ sind und zu Gegentoren führen, vorne trifft man nicht - kennt man bereits aus dem Herbst, konnte man in der Winterpause anscheinend (noch) nicht richtig beheben. Ist auch ein Qualitätsfaktor, Trainer Michael Wimmer kann da grübeln und feilen, was er will. Er steht nicht auf dem Feld, muss von der Linie aus tatenlos zusehen, wenn wieder gepatzt und nicht getroffen wird.