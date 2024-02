Wenn Flüchtlinge den Diktator finanzieren

Deutschland führt die Bezahlkarte statt Bargeld für Flüchtlinge ein. In Österreich will Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auch auf das System umstellen, findet aber beim grünen Koalitionspartner dafür keinen Zuspruch. Die Höhe der Unterstützung würden die Bundesländer selbst entscheiden. Was die Maßnahme bewirken soll?