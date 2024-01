Bezahlkarte für Asylwerber kommt deutschlandweit

14 von 16 deutschen Bundesländern einigten sich am Mittwoch auf gemeinsame Standards für ein Vergabeverfahren. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wollen die Karte demnach ebenfalls einführen, dabei aber einen eigenen Weg gehen. In Österreich ist auch eine heftige Diskussion über ein ähnliches Modell wie in Deutschland entstanden.