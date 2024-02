OpenAI hatte für die am Mittwoch veröffentlichte Studie 50 Biologie-Experten und 50 Studenten herangezogen. Ihnen wurden Aufgaben aus dem Gebiet der Biowaffen-Entwicklung gestellt. So sollten sie zum Beispiel herausfinden, wie bestimmte Substanzen in ausreichenden Mengen erstellt oder wie sie unter die Leute gebracht werden könnten. Eine Gruppe hatte dabei nur Zugang zum Internet. Die andere konnte darüber hinaus auf eine Version von GPT-4 zugreifen, für die es keine Einschränkungen bei ihren Antworten gab.