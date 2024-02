„Zeit ist reif!“ So erklärt Hamilton Ferrari-Deal

„Ich hatte elf fantastische Jahre mit diesem Team und ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Seit ich 13 Jahre alt war ist Mercedes ein Teil meines Lebens. Ich bin mit Mercedes aufgewachsen und sie zu verlassen, war deshalb eine der härtesten Entscheidungen, die ich jemals treffen musste“, so der Rekordchampion in einer Aussendung.