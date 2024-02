Neue Tickets für Sommerspiele in Paris verfügbar

Sportfans können am kommenden Donnerstag neue Tickets für die Olympischen Spiele in Paris erstehen. Ab 10.00 Uhr sollen am 8. Februar neue Eintrittskarten für alle Sportarten auf der Internetseite in den Verkauf gehen, teilte das Veranstaltungsteam am Donnerstag mit. Für einige Sportarten werde es aber nur sehr wenige Plätze geben. Für den Kauf gilt dabei: Wer am schnellsten ist, erhält die Karte.