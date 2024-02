Jetzt eine Thermen-Auszeit in Stegersbach gewinnen

Erholen Sie sich vom Alltag

Unser Angebot Day SPA bietet mehr zusätzlich Privatsphäre, mehr Ruhe und Entspannung in eigens dafür reservierten Bereichen. Eine Anwendung in unserem Bäder SPA, der „Wellness-Abteilung“ gleich nebenan, macht Ihre Entspannung komplett. Tauchen Sie ein in unser umfangreiches Angebot an Massagen und weiteren Körper- und auch Beautybehandlungen. Ein besonderes Erlebnis dabei sind die Heilbäder im kraftvollen Thermalwasser, das direkt unter unserer Therme gewonnen wird.