Sorgt „Wunderkind“ Luke Littler weiter für Furore?

„Ich muss mich daran gewöhnen“

Nun stehen für den 17-Jährigen, der am Mittwoch von der „PDC“ freilich zum „Young Player of the Year“ gewählt wurde, noch intensivere Wochen bevor. In der Premier League geht’s ab heute Woche für Woche in 16 Spieltagen in 16 verschiedene Städte weltweit um einen Siegerscheck von rund 320.000 Euro (275.000 Pfund). „Es ist, wie es ist. Ich muss mich daran gewöhnen. Je mehr ich gewinne, desto größer werde ich“, sagte Littler im Vorfeld.