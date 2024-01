Lauf zu Ende: Van Gerwen stoppt Wunderkind Littler

Revanche gegen Humphries

Insgesamt war es aber wieder eine sehr herzeigbare Woche für den Senkrechtstarter, dessen Stern bei der WM um den Jahreswechsel so richtig aufgegangen war. Am Weg ins Finale des Dutch Masters schaltete er immerhin große Namen wie Gerwyn Price und Weltmeister Luke Humphries aus - so gelang Littler die Revanche für das verlorene WM-Finale.