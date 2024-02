VW unterbricht Produktion in deutschem Werk

Im August vergangenen Jahres hatte VW mit dem Start der Serienfertigung der neuen Elektrolimousine ID.7 in Emden begonnen. Daneben wird in der Seehafenstadt auch noch das kleinere E-Kompakt-SUV ID.4 gebaut sowie die Verbrenner-Modelle Passat, Arteon und Arteon Shooting Brake. Die Produktion des Passat soll in wenigen Wochen in das Werk Bratislava verlagert werden. Die Fertigung des Arteon soll nach und nach auslaufen.