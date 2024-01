Bayern? Jammern statt attraktiven Fußball spielen

„Der FC Bayern hat nach dem 3:2-Sieg in Augsburg sieben Punkte mehr als nach dem 19. Spieltag der vergangenen Saison. Mir geht es aber nicht um die Ausbeute, sondern vor allem um die Art und Weise, wie die Bayern diese Punkte in der Bundesliga holen“, so Matthäus. „Warum bekommt es Leverkusen hin, auch wenn sie am Samstag gegen Mönchengladbach 0:0 gespielt haben, weiterhin attraktiven Fußball zu spielen, und der FC Bayern nicht?“