Privatpleite betraf im Jahr 2023 fast 700 Tiroler

Die finale Statistik über die Privatinsolvenzen 2023 präsentierte nun der Kreditschutzverband 1870. Österreichweit schlitterten 8845 Privatpersonen in die Pleite. Was besonders hervorsticht: Mit 61 Prozent führen die Männer die Liste klar an. Ähnlich gelagert ist es in Tirol. Im „Heiligen Land“ wurden 678 Privatinsolvenzen gezählt. Davon entfielen 62 Prozent auf Männer und 38 Prozent auf die Frauen.