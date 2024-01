Diese Kläranlage heizt 400 Wohnungen

In der Kläranlage in Spittal werden die Abwässer von 19 Oberkärntner Gemeinden geklärt. „Bereits vor etwa zwölf Jahren haben wir damit begonnen, die Anlage energiewirtschaftlich zu optimieren“, erklärt Michael Maier, Obmann des Wasserverbandes Millstätter See. So wurden in den vergangenen Jahren Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Und das enstehende Biogas wird in zwei Blockkraftwerken zu Strom und Wärme umgewandelt. „Wir produzieren rund drei Millionen Kilowattstunden Strom für den eigenen Bedarf, unsere Anlage ist energieautark und auch inselbetriebsfähig. Das bedeutet, dass unsere Kläranlage auch im Falle eines Blackouts normal weiterarbeitet“, schildert Betriebsleiter Herwig Ebner.