Generäle in Wien: „Zeit der Abschreckung zurück!“

„Europa hat vor 25 Jahren aufgehört, sich auf Kriege vorzubereiten“, sagte Generalmajor Bruno Hofbauer, nur einer von neun Rednern der hochkarätig besetzten Veranstaltung in Wien. „Auch das Bundesheer muss sich jetzt um 180 Grad drehen. Wir sind nicht dort, wo wir hingehören.“ Denn die Bedrohungslage für unser Land hat sich geändert, seitdem die Welt - vor allem unsere in Europa - mit Russlands Einmarsch in der Ukraine aus den Fugen geraten ist.