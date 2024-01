„Genua scheint Spezielles in mir zu erkennen“

Was man zuletzt in St. Pölten offenbar nicht mehr sah. „Den Herbst habe ich mir natürlich ganz anders vorgestellt.“ Nach dem Trainerwechsel landete er auf der Ersatzbank. „Hart, aber das galt es zu akzeptieren.“ Abgehakt. Stolz blickt nach vorne, scheut sich auch nicht davor, dem spanischen Top-Keeper Josep Martinez den Kampf anzusagen. „Spätestens im Sommer will ich voll angreifen!“ Sein Selbstbewusstsein hat er beim Absprung in die große Fußball-Welt jedenfalls nicht liegen gelassen.