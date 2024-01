LIVE ab 20.45 Uhr: St. Pauli gegen Düsseldorf

Trainer Fabian Hürzeler hofft mit seinem FC St. Pauli auf den nächsten Coup im DFB-Pokal. Erst am Samstagabend hatte St. Pauli in der Liga mit 2:1 bei Fortuna Düsseldorf gewonnen. Hürzeler will daraus die richtigen Schlüsse für die längst ausverkaufte Partie am Millerntor ziehen - um erstmals nach 2006 wieder ins Halbfinale einzuziehen.