Camper fahren voll auf Wien ab, aber...

Über 17 Millionen Nächtigungen verzeichnete Wien im vergangenen Jahr. Die Gruppe der Camper ist mit lediglich rund 104.000 Nächtigungen auf den ersten Blick nur eine Randnotiz. Doch das könnte sich als durchaus kostspieliger Fehler entpuppen - denn Camping boomt. Und vom Günstig-Image der vergangenen Jahrzehnte haben sich die Abenteurer in Wohnmobil oder Wohnwagen schon lange gelöst. Zurzeit wird am Campingplatz Wien West groß umgebaut. Ach hier setzt man auf mehr Luxus.