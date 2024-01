Rekordsieger Ägypten scheitert beim Afrika-Cup

Meschack Elia (37.) brachte Kongo voran, Mostafa Mohamed traf für die ohne ihre verletzten Star Mohamed Salah spielenden Nordafrikaner per Elfmeter (45.+1) dann kurz vor dem Pausenpfiff zum Ausgleich. Die zweite Halbzeit verlief torlos, Ägyptens Mohamed Hamdi sah in der Verlängerung Gelb-Rot (97.). Für den siebenfachen Champion scheiterte in der Entscheidung Torhüter Gabaski als neunter Schütze seines Teams, während Lionel Mpasi danach verwertete.