Eiszeit am Weissensee: Auf die Kufen, fertig, los!

Die absoluten Hauptdarsteller sind hier jedoch definitiv die Eisläufer. Könner in Leggings flitzen mit Tempo 50 über den gefrorenen See. Genussfahrer gleiten mit gleichmäßigen Bewegungen zwischen den Ufern hin und her und Eltern verhelfen ihren Nachwuchs zum ersten Eiserlebnis. Zu Hunderten, manchmal zu Tausenden tummeln sie sich auf der größten präparierten Natureisfläche der Welt.