Skizzen auf Serviette entfachten pure Leidenschaft

Die Liebe zum Fußball war schon in der Jugend grenzenlos. Bei der WM 2002 in Japan und Südkorea nahm Bernhard Wastyn sogar einen Mini-Fernseher mit in die Schule, um in den Pausen schauen zu können. Danach begann er auch, zu Länderspielen zu gehen. Bei der Heim-EURO war er in den Spielen gegen Kroatien und Polen im Happel-Stadion: „Ich war damals irrsinnig enttäuscht, dass es keine Choreographie und keinen organisierten Support gegeben hat. Da hätte ich mir mehr erwartet.“