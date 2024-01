Schulte holt sensationell WM-Gold, Egle Bronze

Lisa Schulte hat bei der Kunstbahnrodel-WM in Altenberg sensationell die Goldmedaille im Frauen-Einsitzer gewonnen und damit den rot-weiß-roten Erfolgslauf in Deutschland fortgesetzt. Der 23-jährige Tirolerin triumphierte am Sonntag vor Lokalmatadorin Julia Taubitz (+0,104 Sek.) und ihrer Tiroler Teamkollegin Madeleine Egle (+0,175). Für die ÖRV-Frauen war es der erste Einzel-WM-Titel seit 64 Jahren und das erste Einzel-Edelmetall bei Weltmeisterschaften seit 1997.