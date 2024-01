Lenker war ohne Schein und alkoholisiert unterwegs

Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war mit einem Transportfahrzeug in Richtung Peggau unterwegs, als er gegen 21.30 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich der Motorhaube wahrnahm. Da diese nach weiteren zwei Kilometern Fahrt stärker wurde, hielt er das Fahrzeug in einer Ausbuchtung neben der Straße an. In weiterer Folge geriet das Fahrzeug in Brand. Dieser breitete sich auf den dort befindlichen Waldboden aus.