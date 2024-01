Medaillen-Jagd: Diese Nachwuchstalente greifen an

Für die WM der alpinen Junioren und Juniorinnen in Frankreich hat der Österreichische Skiverband 16 Nachwuchstalente nominiert. Mit dabei im Skigebiet Les Portes du Soleil ist etwa die frischgebackene zweifache Jugend-Olympiasiegerin Maja Waroschitz. Die 17-jährige Tirolerin gewann vor wenigen Tagen in Gangwon Gold in der Kombination sowie danach im Slalom. Hoffnungen liegen in den Technik-Bewerben auch auf Leonie Raich und den Vorarlbergern Jakob Greber und Moritz Zudrell.