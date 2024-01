Andrea Kaufmann wird nicht mehr kandidieren

Überraschende Ankündigung von Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann am Donnerstag: Bei den Gemeindewahlen im Jahr 2025 will sie nicht mehr als Spitzenkandidatin der Dornbirner ÖVP. Neuer Bürgermeisterkandidat soll Vize Julian Fässler werden. Weitere Details folgen in Kürze.