Hochbetrieb im Röntgen und neuer Gips-Rekord

Der außergewöhnliche Glatteistag am 23. Jänner verursachte in der Klinik Oberwart zahlreiche „Rekorde“ bei den Fallzahlen in der Unfallambulanz, im Röntgen und im Gipszimmer. Gut ein Drittel mehr Patienten als an durchschnittlichen Tagen mussten behandelt werden.